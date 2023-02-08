МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в РФ куриных инкубационных яиц из трех предприятий Турции, сообщается в материалах ведомства. Россельхознадзор отметил снижение доли нарушений в молочной отрасли

"Специалисты Россельхознадзора в период с 16 по 23 января 2023 года провели инспекцию в видеоформате шести турецких предприятий, осуществляющих производство и поставки на российский рынок куриных инкубационных яиц… Учитывая характер выявленных нарушений, в отношении трех предприятий введены временные ограничения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство установило сокрытие достоверной информации об экспортных партиях инкубационных яиц в части сроков производства, возрастной категории птицы, а также формирование экспортных партий в период отсутствия производственной деятельности. В некоторых случаях эксперты обнаружили несоответствие фактической мощности предприятий объемам экспортных партий.

Кроме того, Россельхознадзор сохранил право других трех предприятий на поставки инкубационного яйца в РФ.