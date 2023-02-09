МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным наступление рецессии в экономике страны как в текущем, так и в следующем году. Байден оценил ущерб для отношений США и Китая после инцидента с аэростатом

"Нет. И касательно следующего года – тоже нет. С момента, как я избрался, сколько экспертов говорили, что в течение 6 месяцев нас ждет рецессия?", — сказал глава государства в интервью телеканалу PBS, опубликованном в среду вечером.

На текущей неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что последние данные о ситуации на рынке труда позволяют стране рассчитывать на избежание рецессии в текущем году.