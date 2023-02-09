Байден сделал заявление в отношении рецессии в экономике США
Байден заявил, что не считает вероятным наступление рецессии в экономике США в 2023-2024 годах
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным наступление рецессии в экономике страны как в текущем, так и в следующем году.
"Нет. И касательно следующего года – тоже нет. С момента, как я избрался, сколько экспертов говорили, что в течение 6 месяцев нас ждет рецессия?", — сказал глава государства в интервью телеканалу PBS, опубликованном в среду вечером.
На текущей неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что последние данные о ситуации на рынке труда позволяют стране рассчитывать на избежание рецессии в текущем году.
https://1prime.ru/world/20230209/839739422.html
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