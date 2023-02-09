МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa – более 20 тысяч машин в год, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. Парламент Ирана утвердил проект о меморандуме по вступлению в ШОС

"В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro ("Иран Ходро") входит поставка 2 тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года", — сказал посол.

"Компания Saipa ("Сайпа") также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин", — добавил дипломат.

При этом Дедов подчеркнул, что на текущий момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок.

Он также отметил, что Россия и Иран ведут переговоры относительно перспектив совместного производства автомобилей и компонентов к ним.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.