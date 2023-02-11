КАИР, 11 фев — ПРАЙМ. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на нацвалюты в торговых расчетах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Посол заявил об успешной реализации российских проектов в Египте

"С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", — сообщил Борисенко.

Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях". "Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", — добавил российский посол.

Говоря об объемах торговли между Россией и Египтом, Борисенко рассказал, что товарооборот двух государств за прошлый год, по предварительным оценкам, вырос более чем на миллиард долларов по сравнению с 2021 годом. По его словам, показатель составил 6 миллиардов долларов, из них 5 миллиардов приходится на российский экспорт.

"Уже понятно, что товарооборот стал выше, чем это было в 2021 году, когда он составлял около 4,8 миллиарда долларов", — отметил посол.

Кроме того, он сообщил, что Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир". Страны уже провели большую техническую подготовку, однако окончательные решения пока еще не были сформулированы. Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

"Тем не менее, в Египте понимают, что возможность использования здесь карт "Мир" позволит привлечь гораздо больше российских туристов", — добавил Борисенко.

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