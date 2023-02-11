БАНГКОК, 11 фев — ПРАЙМ. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. Россия и Египет обсуждают переход на нацвалюты в торговле, рассказал посол

"В конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС и правительством Индонезии. У нас в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии, а вот запуск переговоров о ЗСТ состоялся в конце прошлого года", — рассказала глава российской дипмиссии в Индонезии.

"В этом году переговорный процесс будет происходить, и, по предварительным оценкам, он может занять года два, а может быть и меньше", — сообщила Воробьева.

Это очень важное событие, и индонезийцы с большим энтузиазмом воспринимают перспективы такого сотрудничества, продолжила она.

"У них большой опыт: у Индонезии много таких соглашений, и они очень рассчитывают на скорое подписание этого соглашения", — добавила посол России в Индонезии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.