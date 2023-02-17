МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Лидеры Венесуэлы и Колумбии на совместной церемонии на границе подписали торговое соглашение между странами, по словам президентов, обновленные правила торговли призваны подстегнуть взаимодействие, остановленное в 2019 году. Посол оценил потенциал совместных проектов России и Венесуэлы в энергетике

"Мы здесь подписываем частичное соглашение, которое является еще одним шагом к интеграции, которую, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было приостанавливать… (оно позволит — ред.) снять торговые барьеры, которые могли существовать между Венесуэлой и Колумбией", — заявил президент Густаво Петро в ходе мероприятия, которое транслирует венесуэльский канал VTV.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который также выступал на международном мосту Атанасио Жирардо между штатом Тачира и колумбийским Норте-дель-Сантандер, в настоящий момент "две братские нации по-новому запускают политическую, экономическую, торговую и демографическую динамику".

Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта — миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране — важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов.

С января 2023 года между Венесуэлой и Колумбией в полной мере заработали границы, начался трафик транспорта. Национальная ассамблея Венесуэлы в минувший четверг одновременно с назначением нового посла в Боготе проголосовала во втором чтении за проект закона об утверждении Соглашения между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Колумбия о поощрении и взаимной защите инвестиций.