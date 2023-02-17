МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Британские потребители в январе неожиданно увеличили свои покупки, но в целом спрос остается слабым. На это указывает опубликованный в пятницу отчет Национального бюро статистики. Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

Розничные продажи в январе по сравнению с декабрем выросли в натуральном выражении на 0,5%, при этом с августа 2021 года рост показателя наблюдается только второй раз. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что продажи сократятся на 0,3%.

Вместе с тем в декабре по сравнению с ноябрем продажи упали на 1,2%, а не на 1,0%, как сообщалось раньше.

"После резкого падения в декабре розничные продажи в январе немного увеличились, хотя общий тренд указывает на сокращение", — говорит экономический директор бюро статистики Даррен Морган.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в январе сократились на 5,1%, при этом падение индикатора наблюдается десятый месяц подряд. Это самая продолжительный период сокращения со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

По сравнению с январем 2020 года, когда началась пандемия, объемы продаж сократились на 1,4%. Экономисты предрекли повышение ставки Банком Англии в марте

Ожидается, что экономика Великобритании в этом году вступит в рецессию, а январский индекс настроений потребителей по версии GfK приблизился к самому низкому уровню с 1974 года.

После выхода данных британский фунт немного снизился против доллара США и евро.

Ранее в феврале Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, достигла пика, а данные, опубликованные в среду, показали, что индекс потребительских цен снизился более существенно, чем прогнозировали экономисты, хотя 10,1% — это более чем в пять раз выше установленного Банком Англии целевого уровня.

Рост потребительских цен намного опережает рост оплаты труда, что оказывает давление на покупательную способность потребителей.

Большинство инвесторов ожидают, что Банк Англии в марте и, возможно, в мае повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, и в результате она достигнет 4,5%, самого высокого уровня с 2008 года.

По словам Моргана, благодаря снижению цен продажи топлива в январе выросли, а скидки способствовали росту онлайновых продаж и поддержали товарооборот некоторых других магазинов.