МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Пользователи Twitter подняли на смех заявление американского президента Джо Байдена о том, что России приходится платить высокую цену за конфликт на Украине. СМИ: Европа оказалась глупее США после подрыва "Северных потоков"

На этой неделе США анонсировали новые санкции против Москвы. Однако комментаторы усомнились в их эффективности.

"На самом деле, это мы платим за Украину, причем в прямом смысле этого слова", — заметил Бумер Мейс.

Санкции, как считает еще один пользователь, ничего не дают: российская экономика процветает, а Москва продает товары всему миру. Единственное, что в итоге делают ограничения — сокращают поставки в страны Запада.

"Они становятся только сильнее от происходящего", — добавил он.

"Какую цену платит Россия? Я слышал, что инфляция у них ниже, чем у нас, на полках в магазинах там полно товаров, у них много газа и нефти, и много покупателей, которые хотят их приобретать", — присоединился к нему еще один юзер. СМИ: Байден заставляет американцев платить за успех Китая

"Это ложь. У России все хорошо. Америка платит ужасную цену. Прекратите провоцировать большую ядерную сверхдержаву», — написал другой комментатор, заметив, что у США есть свои проблемы, которые и нужно решать Вашингтону.

"Остановись, Джо", — заметил еще один.

Еще несколько пользователей подчеркнули, что это не Россия, а США платят цену за ограничения.

"Пора перестать отсылать деньги налогоплательщиков на Украину, когда у нас в США рекордная инфляция", — добавляется в обсуждении под постом Байдена.