МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Призывы остановить поставки оружия Киеву и начать переговорный процесс с Москвой о прекращении конфликта все громче звучат в Германии, пишет Журналист Крис Джуэр в своей статье для издания Daily Mail. Destatis сообщил о "значительном ослаблении" немецкой экономики

Он отмечает, что в опубликованной в этом месяце петиции "манифест за мир", инициаторами которой выступили крайне-левый политик Сара Вагенкнехт и феминистка Алиса Шварцерс число подписей превысило отметку в полмиллиона граждан Германии.

Петиция показывает, что огромное число немцев хотят прекращения поставок оружия властям Украины и выступают за переговоры.

Автор также обращает внимание, что в субботу, 25 февраля, авторы петиции намерены провести митинг в Берлине.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу становится все сложнее воплотить в жизнь амбициозные планы по военной и финансовой помощи Украины на фоне отсутствия поддержки среди немцев, отмечает автор статьи.

"Измученная чувством вины за Холокост, послевоенная Германия всегда осторожно ступала на мировую арену и придерживалась пацифистского подхода в конфликтах", — рассуждает он.

Джуэр также обратил внимание, что граждане ФРГ выразили свой протест против накачивания Украины оружием во время Мюнхенской конференции по безопасности неделей ранее.

Также издание напоминает о том, что год назад Шольц объявил о создании военного спецфонда и пообещал достичь цели НАТО по его финансированию в в размере двух процентов ВВП страны на оборону. Эти огромные траты происходят на фоне переворота энергетической политики Берлина, поставившего всю ориентированную на экспорт промышленность под удар.