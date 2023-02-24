Журналист Daily Mail Джуэр: в Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Призывы остановить поставки оружия Киеву и начать переговорный процесс с Москвой о прекращении конфликта все громче звучат в Германии, пишет Журналист Крис Джуэр в своей статье для издания Daily Mail.
Он отмечает, что в опубликованной в этом месяце петиции "манифест за мир", инициаторами которой выступили крайне-левый политик Сара Вагенкнехт и феминистка Алиса Шварцерс число подписей превысило отметку в полмиллиона граждан Германии.
Петиция показывает, что огромное число немцев хотят прекращения поставок оружия властям Украины и выступают за переговоры.
Автор также обращает внимание, что в субботу, 25 февраля, авторы петиции намерены провести митинг в Берлине.
Канцлеру Германии Олафу Шольцу становится все сложнее воплотить в жизнь амбициозные планы по военной и финансовой помощи Украины на фоне отсутствия поддержки среди немцев, отмечает автор статьи.
"Измученная чувством вины за Холокост, послевоенная Германия всегда осторожно ступала на мировую арену и придерживалась пацифистского подхода в конфликтах", — рассуждает он.
Джуэр также обратил внимание, что граждане ФРГ выразили свой протест против накачивания Украины оружием во время Мюнхенской конференции по безопасности неделей ранее.
Также издание напоминает о том, что год назад Шольц объявил о создании военного спецфонда и пообещал достичь цели НАТО по его финансированию в в размере двух процентов ВВП страны на оборону. Эти огромные траты происходят на фоне переворота энергетической политики Берлина, поставившего всю ориентированную на экспорт промышленность под удар.
https://1prime.ru/world/20230224/839898319.html