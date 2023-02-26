МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, введенный Евросоюзом, наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом, говорится в комментарии российского постпредства при ЕС. Объемы торговли России с Евросоюзом упали на треть

В субботу Совет Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения из-за опасений обхода европейских санкций.

"Впервые ЕС включил в санкционный "пакет" запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ. Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", — говорится в комментарии.