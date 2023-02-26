МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Новый пакет санкций лишен стратегических императивов, а экономический ущерб для России от него будет в десять раз меньше, чем от первого пакета, заявил директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Евгений Балацкий, которого цитирует "РГ". Евросоюз ввел санкции против половины своего экспорта в Россию

Принятый ЕС 10-й пакет санкций против России является логичным шагом в череде аналогичных решений. Однако

По словам Балацкого, уже сегодня очевидно, что десятый пакет санкций Евросоюза лишен стратегических императивов и носит точечный характер.

Перед прежним санкционными пакетами, как считает экономист, ставилась задача вызвать паралич стратегически важных сегментов экономики России — энергетического, банковского, транспортного и других, а нынешний пакет нацелен на "зачистку" всего того, чего не касались предыдущие ограничения — это свидетельствует, что у Европы заканчиваются инструменты общего действия.

При этом Балацкий подчеркивает, что на примере санкционных пакетов ярко проявляется экономический закон убывающей отдачи: негативный эффект от каждого последующего пакета сокращается по сравнению с предшествующим.

"Грубо говоря, экономический ущерб для России от десятого пакета санкций в десять раз меньше, чем от первого — по-другому просто не может быть», — считает экономист.