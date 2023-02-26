МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам угрожает нашествие гибридных "суперсвиней", сообщил обозреватель Guardian Адам Гэббат. В Приморье выявили очаг вируса африканской чумы свиней

По его словам, "Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья", гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны".

Сообщается, что "суперсвинья" появилась на свет в результате скрещивания диких кабанов и обычных свиней в 1980-х годах. Некоторые особи сбежали от фермеров, и по Канаде быстро распространилась популяция.

Вместе с тем Гэббат отмечает, что изначально специалисты не видели в этом ничего страшного и считали, что новый вид не сможет выжить в условиях канадской зимы, но они ошиблись.

Американский специалиста Майкла Марлоу, которого цитирует издание, считает, что дикие свиньи наносят значительный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Также они, по его мнению, представляют "риск для здоровья и безопасности человека".