МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед, в этих сферах есть большой потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. Роскачество составило рейтинг лучших розовых вин России

"Мы хотим максимально воспользоваться теми возможностями, которые есть. Надо быть умными и активными. Есть определенные реальность и контекст. Например, что касается вина: есть традиционные экспортеры из Европы. Но сейчас из-за сложившейся конъюнктуры ситуация изменилась. Россия ищет новых поставщиков", — отметил дипломат.

"У нас в стране много маленьких семейных виноделен, у них большой потенциал для экспорта. Мы поставляем вино на разные рынки: в США, в Бразилию, в Соединенное королевство. У нас есть ниша с большим потенциалом. Мы производим вина таннат, альвариньо, белое вино", — сказал он в интервью агентству.

Еще один продукт для экспорта в Россию — это мед, считает посол. Роскачество оценило обеспечение российского рынка вином

"Речь идет не просто о меде как о съестном продукте, но также о его производных – прополисе, пыльце, которые используется в медицине и косметике. Девяносто процентов производимого меда в Уругвае идет на экспорт. Россия импортирует мед из Австрии, Франции, Казахстана. Мы видим тут возможности", — добавил он.

Кроме того, Уругвай изучает возможности увеличения поставок рыбных продуктов в Россию. "Российский рынок очень важен для Уругвая, например, для поставок сюда молочных продуктов. Россия занимает первое место по импорту сливочного масла из Уругвая и третье по закупкам нашего сыра. Но мы также стараемся изучить возможности для поставок новой продукции. Например, рыбных продуктов, вина, меда. Что касается рыбы, мы думаем, у нас есть здесь большой потенциал. Уругвай уже поставляет икру в Россию, продукция пользуется спросом у покупателей. Поэтому мы хотим экспортировать больше рыбных продуктов сюда", — сказал дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.