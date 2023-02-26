МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уругвай работает с российскими партнерами над альтернативными маршрутами поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. Уругвай хочет экспортировать в Россию вино и мед, заявил посол

"Есть проблемы с логистикой. Российские компании-импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортерами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортерами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты", — сказал дипломат в беседе с агентством.

По словам посла, из-за возникших проблем произошло существенное снижение экспорта из Уругвая в Россию: в 2022 году сумма экспорта составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов.

"Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема. Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.