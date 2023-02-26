МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уругвай мог бы поставлять программное обеспечение в Россию, это очень перспективное направление, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Даниэль Кастильос. Уругвай ищет альтернативные маршруты поставок в Россию

"Я думаю, есть большой потенциал также в области программного обеспечения. Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по объему производству программного обеспечения. Мы намного опережаем здесь Бразилию, Мексику. Это новая область, там много возможностей", — сказал дипломат в беседе с агентством.

"Мы экспортируем программное обеспечение, в первую очередь, в США, а также в европейские страны. Мы поставляем технологические решения для "умных городов". Москва – это очень развитый город в части онлайн-сервисов. Я думаю, тут есть много перспектив", — добавил Кастильос.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.