МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Запад опозорился в финансовом противостоянии с Россией, написал американский обозреватель Forbes Саймон Констебль. Bloomberg: в Европе предупредили о новом витке энергокризиса

Он напомнил, что после начала конфликта вокруг Украины США и страны Евросоюза ввели против России беспрецедентные экономические санкции. Эти ограничительные меры позиционировались западными чиновниками как крайне эффективное средство для ослабления Москвы.

Однако на сегодняшний день по поводу санкций можно сказать только одно: они стали провалом Запада, отметил журналист.

Российская экономика выдержала санкции и оказалась гораздо более стойкой, чем рассчитывали в Вашингтоне, а ограничительные меры еще больше сплотили россиян, сказал Констебль.

"Это позор. Причем парадокс заключается в том, что наши лидеры ничему не научились на уроках истории — ведь карательные санкции, наложенные на Кубу или Ирак, тоже не сработали", — констатировал он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации вокруг Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.