МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Запад стремится разделить Россию на мелкие части и управлять ею, но Москва будет на это реагировать, борьба за многополярный мир и уважение одержит верх, заявил президент Владимир Путин. Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

"У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российскую Федерацию", — рассказал глава государства журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В дальнейшем Запад, возможно, примет россиян в "семью цивилизованных народов", но каждую часть по-отдельности, чтобы установить контроль и помыкать ими, добавил Путин.

По его словам, все эти планы изложены "на бумажке", но РФ умалчивала о них из партнерских соображений. Попытки Запада переделать мир под себя после распада Советского Союза "довели" до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать. Москва понимает, что мир должен меняться, и не препятствует этому процессу, но выступает против того, чтобы новый миропорядок выстраивался только в интересах одной страны — в данном случае США, отметил президент. Российские капиталы должны работать на страну и ее развитие, заявил Путин

Путин подчеркнул, что желание Соединенных Штатов доминировать над своими "сателлитами" понимают даже они сами. "Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают. В том числе их сателлиты это понимают", — заявил российский лидер.

Такие "сателлиты" принимают противостояние России за общий интерес с США и включаются в борьбу, осознавая при этом, что она соответствует только эгоистическим интересам Вашингтона, добавил Путин.

Вместе с тем президент выразил уверенность в том, что на международной арене в конечном счете возобладает стремление к многополярному миру и взаимному уважению.