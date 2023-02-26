МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. США не должны оказывать помощь Украине себе во вред, заявил американский конгрессмен Майк Гарсия изданию Newsmax. Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

В статье отмечается, что Вашингтон с момента начала кризиса вокруг Украины предоставил Киеву помощь на десятки миллиардов долларов. По мнению Гарсии, оказание экономической и военной поддержки Украине не должно быть приоритетом для Соединенных Штатов.

"Мы не хотим, чтобы помощь Украине была важнее, чем национальная безопасность США", — подчеркнул политик.

Гарсия заявил, что на фоне многомиллиардных трат США на Украину начинает казаться, что президента Америки больше волнуют события на украинских границах, чем национальные интересы собственной страны.

Конгрессмен напомнил, что некоторое время назад министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Карлос Дель Торо предупредил, что если конфликт вокруг Украины затянется еще на шесть месяцев, то это станет большой проблемой для Америки.

"Эта помощь может обернуться нам во вред. Нужно расставлять наши приоритеты правильно", — резюмировал Гарсия.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.