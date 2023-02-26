МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, свидетельствует информация на сайте Кремля. Запад хочет разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

Как уточняется, лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, глава РФ поздравил Эрдогана с 69-летием, отметив его вклад в укрепление дружбы и партнерства между двумя странами. Путин выразил уверенность в том, что Россия и Турция продолжат работать над реализацией общих проектов, а также сообща решать важные вопросы как региональной, так и международной повестки.

Текст поздравительной телеграммы также размещен на сайте Кремля.