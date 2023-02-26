Путин обсудил с Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества
Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы двусторонней повестки
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, свидетельствует информация на сайте Кремля.
Как уточняется, лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, глава РФ поздравил Эрдогана с 69-летием, отметив его вклад в укрепление дружбы и партнерства между двумя странами. Путин выразил уверенность в том, что Россия и Турция продолжат работать над реализацией общих проектов, а также сообща решать важные вопросы как региональной, так и международной повестки.
Текст поздравительной телеграммы также размещен на сайте Кремля.
https://1prime.ru/world/20230226/839911113.html
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