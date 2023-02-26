МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Германии придется потратить более одного триллиона долларов к 2030 году на устранение непосредственных рисков энергетического кризиса, вызванных конфликтом вокруг Украины, заявили аналитики Bloomberg. В правительстве такие планы назвали "самыми амбициозными для страны за 80 лет". Американский ведущий предупредил об "ужасном исходе" для США

По их прогнозам, средства будут потрачены на инвестиции в модернизацию электросетей для поэтапного отказа от использования угольных и атомных электростанций, удовлетворения возросшего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнения обязательств по климату.

На сегодняшний день Германия выделила более 275 миллиардов долларов на эти цели, но окончательное решение обойдется гораздо дороже, предупреждает агентство.

"Если страна вообще сможет с ним справиться", — сомневаются некоторые аналитики.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в штаб-квартиру Volkswagen в Вольфсбурге рассказал, что ФРГ нужно установить солнечные панели на площади, эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить ежедневную работу 1,6 тысяч тепловых насосов, а также возводить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанции еженедельно.

По мнению аналитиков Bloomberg, к 2030 году республике потребуется сгенерировать дополнительно порядка 250 гигаватт на фоне увеличения спроса к этому году на треть.