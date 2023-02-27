МИНСК, 27 фев — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил, что по итогам февраля—марта темпы сокращения ВВП Белоруссии замедлятся, а во втором квартале возможен рост. Белорусские промпредприятия хотят нарастить экспорт в Россию

"По нашей оценке, в феврале—марте темпы сокращения ВВП замедлятся, а во II квартале экономика может показать рост к предыдущему году", — говорится в обзоре ЕАБР перспектив экономики Белоруссии в его телеграм-канале.

Там отмечается, что ВВП Белоруссии снизился на 5% в годовом выражении по итогам января после сокращения на 4,9% в декабре. Небольшое углубление спада эксперты банка объяснили, в частности, динамикой промышленного производства: отмечено снижение на 4,1% в годовом выражении после 3,2% месяцем ранее под влиянием временного фактора — сильных результатов января 2022 года, когда рост в промышленности достиг 7,2% в годовом выражении.

Между тем, констатируется в обзоре, объемы розничной торговли и инвестиций в Белоруссии упали в январе на 2,9% и 4,1% в годовом выражении соответственно после снижения, соответственно, на 6,7% и 18,4% в годовом выражении в декабре. В Белоруссии зафиксировали рост промышленного производства

Кроме того, банк допустил снижение ставки рефинансирования ЦБ Белоруссии в этом году до 10 процентов при условии замедления инфляции. Комментируя недавнее решение Нацбанка снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 11% с 1 марта, в ЕАБР заявили, что "снижение ставки рефинансирования не окажет влияния на процентные ставки кредитно-депозитного рынка, так как они существенно понизились еще в прошлом году из-за профицита ликвидности банков".

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%.

Тем не менее по итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, при том что годом ранее он вырос на 2,3%. Власти республики при этом планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.