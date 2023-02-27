МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вопреки "хвастовству" американского президента Джо Байдена, что экономика США "работает как часы", свежие данные говорят совершенно обратное, пишет обозреватель Washington Examiner Брюс Томпсон. Запад раскрыл неприятную для него правду о России

В новом докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO) прогнозируется рост дефицита федерального бюджета в течение следующих десяти лет и еще больший застой в экономике. Организация также предупредила, что экономический рост фактически "остановится" в 2023 году, при этом рост реального ВВП замедлится до 0,1 процента и составит в среднем всего 1,9 процента за десятилетие.

В настоящее время ожидается, что дефицит федерального бюджета будет больше на три триллиона долларов из-за более высоких расходов и более медленного роста. Даже налоги будут в среднем значительно выше исторических уровней в течение следующих десяти лет. Федеральный долг к 2033 году увеличится до 46 триллионов долларов — 128 процентов ВВП (сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов — Прим.ред.)

"При Джо Байдене у миллионов семей образовались бюджетные дыры, и они оказались еще больше ввергнуты в долги из-за падения их фактических доходов. Располагаемый доход домохозяйств упал более чем на один триллион долларов в 2022 году, что является самым большим падением с 1932 года", — констатировал Томпсон.

Администрация Байдена ничего не делает для улучшения жизни трудящихся, продолжил он. Опросы показывают, что простые американцы крайне пессимистично смотрят на экономические перспективы в ближайшем будущем, в то время, как президент просто продолжает кормить их пустыми обещаниями, заключил обозреватель.