МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Республиканская партия, контролирующая палату представителей конгресса, угрожает привести США к дефолту по госдолгу, написал в Twitter американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

"Республиканцы в палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединенных Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего", — отметил глава Белого дома.

При этом он заявил, что не позволит республиканцам лишить граждан США здравоохранения ради экономии средств бюджета.

Как ранее предупреждало бюджетное управление конгресса, если не будут повышены лимиты госдолга, в июле-сентябре 2023 года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом.