МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Экономика России проявила неожиданную устойчивость перед лицом ограничительных мер Запада, проявив завидную устойчивость, пишет обозреватель "Хуаньцю шибао" Сюй Полин. Энергетический кризис вернул к жизни "грязное" производство в Европе

Он напомнил, что ВВП России в 2022 году уменьшился лишь на 2,1 процента, несмотря на "адские" санкции со стороны США и Европы. Вопреки страшным прогнозам западных аналитиков, российская экономика пострадала гораздо меньше, чем ожидалось — этот вывод подтверждают и данные МВФ.

Москва смогла выдержать этот удар, потому что экономическая деятельность в стране в основном контролируют государственные стратегические предприятия, а присутствие иностранного капитала в экономике невелико. И это помимо природных ресурсов и относительно развитой промышленной базы. Также России помогло укрепление экономической безопасности и необходимые финансовые контрмеры, огромные бюджетные поступления, вызванные ростом цен на экспортируемые нефть и газ.

Если западные санкции в 2014 году в основном накладывались по схеме "полное участие США плюс частичное вовлечение ЕС", то в 2022 году Евросоюз кардинально изменил и само отношение, и интенсивность предпринимаемых мер, которые достигли "чрезвычайно жесткой" формы. Действия Европы вызвали не только краткосрочный шок, но и сформировали долгосрочные последствия.

"Это связано с тем, что до 2022 года Европа была основным источником положительного сальдо торгового баланса России, бюджетных поступлений от продажи нефти и газа, прямых инвестиций и производственного оборудования, промежуточных товаров и так далее. Еще совсем недавно страна сильно зависела от своего торгово-экономического партнерства с ЕС, и новые раунды санкций были в первую очередь направлены на ограничение валютных доходов Москвы от основных экспортных товаров, поддерживающих платежный баланс государства. Целью этих широкомасштабных ограничений было оказать давление на российскую казну в краткосрочной перспективе", — объяснил Полин.

Москве принять дополнительные меры для устранения рисков, которые могут возникнуть в будущем.

Во-первых, в декабре вступил в силу потолок цен на российскую нефть, и это поставило перед нефтегазовой отраслью страны еще больше вызовов. Однако в целом риски в этой контролируемы, отметил обозреватель. Москва согласовала с ОПЕК меры по ограничению добычи и стабилизации цен. Также российские власти увеличили инвестиции в отечественные альтернативы в обслуживании нефтедобывающих компаний, чтобы поддержать масштабы и мощности разведки и добычи энергоносителей, чтобы получить возможность конкурировать за рынок "дружественных стран".

Усиление финансового давления на Россию заставило ее рассмотреть другие варианты увеличения доходов. Падение цен на нефть и газ негативно сказалось на бюджете, новый российский законопроект может это исправить. В его основе лежит то, что ориентир для налогообложения нефтегазовой отрасли будет изменен с котировок сырой нефти марки Urals на котировки марки Brent с соответствующими скидками. Кроме того, способы защиты денежных поступлений включают ассигнования из Фонда национального благосостояния и выпуск государственных облигаций. Запад раскрыл неприятную для него правду о России

В-третьих, Москва активно реструктурирует международную цепочку поставок и ускоряет создание альтернативных внутренних производственных цепочек. До 2021 года они были ориентированы на нужды ЕС. Санкции нанесли по обрабатывающей индустрии страны серьезный удар, однако в 2022 году Россия запустила "параллельный импорт. Экспорт товаров резко вырос, а полученные средства потекли в казну и предприятия, способствуя росту инвестиций бизнеса. Общий объем инвестиций в страну вырос в 2022 году на шесть процентов, в то время ранее прогнозировалось снижение на 20 процентов. Количество отечественных брендов выросло на 20 процентов после того, как иностранные компании начали массово покидать страну.

Правительство законодательно расширило сферу применения механизма льготного кредитования крупных проектов — "фабрики проектного финансирования". А для решения проблемы международных расчетов после исключения из системы SWIFT и запрета международных валют, Центробанк создал Департамент организации международных расчетов для координации связанных с санкциями вопросов: например, операции между российскими банками и агентами "дружественных стран", переход на расчет в национальной валюте, расширение трансграничного бизнеса. Кроме того, российский ЦБ планирует к 2024 году запустить схему международных платежей в цифровом рубле.

Все это подтверждает, что финсектор страны предпринимает активные действия для преодоления последствий санкций, резюмировал обозреватель.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>