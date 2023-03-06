Байден представит проект бюджета на 2024 финансовый год
Белый дом: 9 марта Байден представит проект бюджета на 2024 финансовый год
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен в четверг представить проект бюджета на следующий год, сообщил Белый дом.
"В четверг, 9 марта, президент совершит поездку в Филадельфию, штат Пенсильвания, чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", — сказано с пресс-релизе.
Впервые с начала президентства Байдена предстоит проводить бюджет через конгресс, где палата представителей находится под контролем республиканской оппозиции с собственным видением бюджетной политики.
В Филадельфии Байден выступит с речью, в которой изложит планы "инвестировать в Америку", снизить бюджетный дефицит, сокращать расходы для домохозяйств, укреплять механизмы социальной защиты и систему медицинского страхования, сообщили в Белом доме.
https://1prime.ru/world/20230306/839980047.html
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