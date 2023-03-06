МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен в четверг представить проект бюджета на следующий год, сообщил Белый дом. Минфин cохраняет планы сбалансировать бюджет в 2025 году

"В четверг, 9 марта, президент совершит поездку в Филадельфию, штат Пенсильвания, чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", — сказано с пресс-релизе.

Впервые с начала президентства Байдена предстоит проводить бюджет через конгресс, где палата представителей находится под контролем республиканской оппозиции с собственным видением бюджетной политики.

В Филадельфии Байден выступит с речью, в которой изложит планы "инвестировать в Америку", снизить бюджетный дефицит, сокращать расходы для домохозяйств, укреплять механизмы социальной защиты и систему медицинского страхования, сообщили в Белом доме.