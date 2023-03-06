Евразийский банк развития зафиксировал рост зарплат в Белоруссии
ЕАБР сообщил о росте реальной зарплаты в Белоруссии в январе на 1,6 процента год к году
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МИНСК, 6 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата в Белоруссии по итогам января выросла за год на 1,6%, сообщили в Евразийском банке развития (ЕАБР).
"Реальная заработная плата в Беларуси в январе выросла на 1,6% г/г (т.е. к уровню января 2022 года – ред.). Существенным фактором стало повышение заработной платы в бюджетной сфере на 1,8% г/г из-за увеличения базовой ставки. Параллельно рост реальной заработной платы отмечается почти по всем видам экономической деятельности", — сообщается в обзоре, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР в понедельник.
При этом в банке добавили, что исключением из данной тенденции является белорусская сфера информационных технологий, падение реальной заработной платы в которой составило 10,3% за год. Здесь ключевой причиной является сокращение индустрии в целом и релокация сотрудников.
"В целом формирующийся тренд повышения реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление", — отмечают в ЕАБР.
https://1prime.ru/world/20230306/839982234.html
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