МИНСК, 6 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата в Белоруссии по итогам января выросла за год на 1,6%, сообщили в Евразийском банке развития (ЕАБР). СМИ подсчитали, на сколько упали реальные зарплаты на Украине

"Реальная заработная плата в Беларуси в январе выросла на 1,6% г/г (т.е. к уровню января 2022 года – ред.). Существенным фактором стало повышение заработной платы в бюджетной сфере на 1,8% г/г из-за увеличения базовой ставки. Параллельно рост реальной заработной платы отмечается почти по всем видам экономической деятельности", — сообщается в обзоре, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР в понедельник.

При этом в банке добавили, что исключением из данной тенденции является белорусская сфера информационных технологий, падение реальной заработной платы в которой составило 10,3% за год. Здесь ключевой причиной является сокращение индустрии в целом и релокация сотрудников.

"В целом формирующийся тренд повышения реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление", — отмечают в ЕАБР.