МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Торговля нефтью между Индией и Россией подрывает многолетнее господство доллара, пишет Reuters. Названы лучшие способы бегства от доллара

После введения странами Запада потолка цен на российскую нефть, индийские покупатели стали расплачиваться за нее по большей части в рублях или дирхамах ОАЭ.

В материале отмечается, что после начала конфликта на Украине и отказа европейских стран от российской нефти, Москва стала ее главным поставщиком в Индию.

По словам индийского источника, несмотря на то, что большинство российских банков сейчас находятся под санкциями, индийские клиенты и российские поставщики планируют и дальше торговать российской нефтью.

"Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты", — написало Reuters со ссылкой на слова собеседника.

Ранее шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат предупредила, что антироссийские меры могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.