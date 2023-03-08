МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Торговля нефтью между Индией и Россией подрывает многолетнее господство доллара, пишет Reuters.

Отказ стран от расчетов в долларах

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После введения странами Запада потолка цен на российскую нефть, индийские покупатели стали расплачиваться за нее по большей части в рублях или дирхамах ОАЭ.

В материале отмечается, что после начала конфликта на Украине и отказа европейских стран от российской нефти, Москва стала ее главным поставщиком в Индию.

По словам индийского источника, несмотря на то, что большинство российских банков сейчас находятся под санкциями, индийские клиенты и российские поставщики планируют и дальше торговать российской нефтью.

"Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты", — написало Reuters со ссылкой на слова собеседника.

Ранее шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат предупредила, что антироссийские меры могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.