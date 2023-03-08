МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Торговля нефтью между Индией и Россией подрывает многолетнее господство доллара, пишет Reuters.
После введения странами Запада потолка цен на российскую нефть, индийские покупатели стали расплачиваться за нее по большей части в рублях или дирхамах ОАЭ.
В материале отмечается, что после начала конфликта на Украине и отказа европейских стран от российской нефти, Москва стала ее главным поставщиком в Индию.
По словам индийского источника, несмотря на то, что большинство российских банков сейчас находятся под санкциями, индийские клиенты и российские поставщики планируют и дальше торговать российской нефтью.
"Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты", — написало Reuters со ссылкой на слова собеседника.
Ранее шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат предупредила, что антироссийские меры могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.
https://1prime.ru/world/20230308/840009376.html
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