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2023
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Байден заверил американцев в безопасности банковской системы США
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Американцы могут не сомневаться в безопасности американской банковской системы, заявил президент США Джо Байден. Он подчеркнул в ходе обращения к населению, что все банковские... ПРАЙМ, 13.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, джо байден, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американцы могут не сомневаться в безопасности американской банковской системы, заявил президент США Джо Байден.
Он подчеркнул в ходе обращения к населению, что все банковские депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам, а налогоплательщики не понесут потерь.
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