МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американцы могут не сомневаться в безопасности американской банковской системы, заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул в ходе обращения к населению, что все банковские депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам, а налогоплательщики не понесут потерь.

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