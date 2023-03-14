МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банковская паника, которая поднялась после краха Silicon Valley Bank, может расшатать финансовую систему США, пишет обозреватель Newsweek Ник Рейнольдс. СМИ: миллиардер Шваб потерял более двух миллиардов долларов из-за SVB

Он сообщил, что непосредственно перед открытием филиалов SVB у входа уже начала собираться очередь из клиентов, которые хотят снять или перевести свои деньги после краха банка и его передачи Федеральной корпорации страхования вкладов.

"Это то, что не хочет видеть ни один глава государства", — отметил автор.

Опрошенные Newsweek эксперты объяснили, что такое явление называется "банковской паникой". Это происходит, когда держатели счетов в банке пытаются как можно быстрее забрать из него деньги, пока еще есть такая возможность.

"Такая "паника" может дестабилизировать всю американскую финансовую отрасль", — предупредил журналист.

Рейнольдс объяснил, что именно это и было самым большим страхом президента США Джо Байдена. Он до последнего хотел избежать нагнетания ситуации, чтобы страна окончательно не скатилась в пропасть рецессии, которую Вашингтону предрекали после рекордно высокой инфляции и проблем на рынке труда.

В понедельник Байден выступил с заявлением о том, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank, который также перешел под контроль федеральных властей на прошлой неделе, получили компенсацию, а те, кто несет ответственность за крах, будут уволены.