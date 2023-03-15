МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля этого года вырос на 3,5%, составив 7,706 триллиона юаней (1,112 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро. СМИ: экспорт дизеля из Китая может упасть до восьмимесячного минимума

Розничные продажи в городах Китая в январе-феврале выросли на 3,4%, составив 6,679 триллиона юаней (971,07 миллиарда долларов). Продажи в сельской местности составили 1,027 триллиона юаней (149,32 миллиарда долларов), увеличившись на 4,5%.

Розничные онлайн-продажи за первые два месяца выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 2,054 триллиона юаней (298,63 миллиарда долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).