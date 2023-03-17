МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мир оказался на пороге нового глобального конфликта из-за ресурсов и доступа к ним, прогнозирует японское издание Mainichi Shimbun. СМИ: в США призвали Белый дом пресечь сотрудничество Китая и "Росатома"

Причина: ограничения западными игроками поставок дешевого топлива из России на фоне ситуации вокруг Украины.

По мнению авторов газеты, текущая ситуация сравнима со случившимся в прошлом веке топливным кризисом по итогам четвертой арабо-израильской войны. Тогда цены на нефть выросли в разы. Чтобы предупредить новый виток кризиса в энергетической сфере, мировому сообществу необходимо налаживать сотрудничество в важных для всех игроков рынках, считают опрошенные изданием эксперты.

"В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Это напрямую связано с экономической безопасностью", — цитирует издание слова консультанта по стратегии управления Такахиро Судзуки.

Другой собеседник газеты, управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма, видит причиной возможных скачков цен в глобальной фрагментации энергетического рынка.

"Я думаю, что урок, который следует извлечь из этих двух кризисов, — один из них разразился 50 лет назад, а другой наблюдается сейчас — заключается в том, чтобы как следует поддерживать международное сотрудничество", — отметил он.

Глава энергетического ведомства Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман во вторник заявил об угрозе для мировой нефтяной отрасли в проводимой странами Запада политики по ограничению цен на сырье из России. Это, считает он, только усугубит нестабильность и волатильность рынка.