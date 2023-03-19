МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Если Россия и страны нефтедобывающего картеля ОПЕК решат снизить добычу, то им удастся поддержать цены на сырье после обвала котировок на фоне американского банковского кризиса, пишет издание Nihon Keizai. Экс-глава Еврокомиссии неожиданно высказался о перспективах Украины

"Если цены продолжат падать, то ОПЕК и ОПЕК+, куда входят основные нефтедобывающие государства, включая Россию, могут пойти на дополнительное сокращение производства", — прокомментировал ситуацию с добычей ученый, профессор университета Вако Гоичи Ивама.

Сокращение добычи нефти будет способствовать восстановлению финансового баланса: если цены на сырье будут падать, то ближневосточные страны-производители будут осуществлять добычу в убыток себе. В этом регионе текущие цены на "серное золото" считают очень низкими.

Собеседники издания также добавили, что не стоит забывать о риске увеличения понижательного давления на мировую экономику: это может привести к снижению спроса на сырье, в том числе нефть.