СМИ узнало, как Россия и ОПЕК могут спасти цены на нефть
Nihon Keizai: Россия и страны ОПЕК могут спасти цены на нефть, обвалившиеся из-за США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Если Россия и страны нефтедобывающего картеля ОПЕК решат снизить добычу, то им удастся поддержать цены на сырье после обвала котировок на фоне американского банковского кризиса, пишет издание Nihon Keizai.
"Если цены продолжат падать, то ОПЕК и ОПЕК+, куда входят основные нефтедобывающие государства, включая Россию, могут пойти на дополнительное сокращение производства", — прокомментировал ситуацию с добычей ученый, профессор университета Вако Гоичи Ивама.
Сокращение добычи нефти будет способствовать восстановлению финансового баланса: если цены на сырье будут падать, то ближневосточные страны-производители будут осуществлять добычу в убыток себе. В этом регионе текущие цены на "серное золото" считают очень низкими.
Собеседники издания также добавили, что не стоит забывать о риске увеличения понижательного давления на мировую экономику: это может привести к снижению спроса на сырье, в том числе нефть.
https://1prime.ru/world/20230319/840117332.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.