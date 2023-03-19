КАИР, 19 мар — ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом будет скоро подписано, рассчитывает вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Посол заявил об успешной реализации российских проектов в Египте

"Все-таки мы как одна из стран ЕАЭС, кто участвует в этом процессе — мы оказываем всяческое содействие и поддержку в этом вопросе. С 2019 ведутся переговоры, мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время этот процесс получит дополнительный импульс с учётом того, что пандемия внесла определённые коррективы, сейчас страны уже активнее взаимодействуют в очном формате. Надеюсь, что достаточно быстро процесс завершится", — сказал он, отвечая на вопрос о соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Египтом.

Мантуров также рассказал, что провёл встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, где обсуждалось увеличение авиарейсов между странами, строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом.

"Подробно поговорили по всем аспектам, которые на повестке дня. Это касается развития и гуманитарных, и индустриальных кооперационных отношений, вопросов образования. Большое количество студентов сейчас из Египта проходят обучение в России. Это и тема строительства атомной станции, и свободной экономической зоны, требуется ряд изменений в межправительственное соглашение. Ну и вопросы туризма, организации авиасообщения, увеличения количества рейсов. Широкий спектр", — сказал он, отвечая на вопрос об итогах встречи с президентом Египта в ходе рабочей поездки в Каир.

Также внимание на встрече уделили вопросам промышленной и сельскохозяйственной кооперации. В целом российско-египетские отношения продолжают поступательно развиваться по всем направлениям, уточнили в Минпромторге.

Как уточнили в Минпромторге, на сегодняшний день прошло уже пять раундов переговоров между сторонами по вопросу ЗСТ.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.