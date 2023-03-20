МИНСК, 20 мар — ПРАЙМ. Валовый внешний долг Белоруссии за прошлый год сократился на 2,2 миллиарда долларов и составил 39,7 миллиарда долларов, отмечает в своем обзоре Евразийский банк развития (ЕАБР). СМИ: в Белоруссии призвали создать для банков в СНГ систему взамен SWIFT

"Валовой внешний долг Беларуси сократился за 2022 г. на 2,2 млрд долл., до уровня 39,7 млрд долл. (54,3% ВВП). Динамику долга определило сокращение внешних обязательств предприятий и банковского сектора на 1,8 и 0,7 млрд долл. до уровней 14,8 и 6,4 млрд долл. соответственно", — говорится в телеграм-канале ЕАБР.

В 2022 году в Белоруссии существенно улучшились показатели обслуживания внешнего долга: отношение погашения внешнего долга к ВВП в 2022 году снизилось до 6,9% с 10,4% годом ранее, к экспорту товаров и услуг — до 10,9% с 14,6% в 2021 году, добавляют в ЕАБР.

Ранее белорусский центробанк также отмечал, что внешний долг государственного сектора Белоруссии на начало текущего года составил 18,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 1,5%.