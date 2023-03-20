НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заинтересован в скорейшем подписании соглашения о работе в формате зоны свободной торговли (ЗСТ) с Индией, сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Власти Зимбабве предложили России развивать экономическое сотрудничество

Он отметил, что глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулирующего органа в ЕАЭС) Михаил Мясникович поручил передать эту заинтересованность представителям индийского бизнеса.

"Он попросил передать, что Евразийская экономическая комиссия заинтересована в скорейшем подписании соглашения о работе в формате зоны свободной торговли между Евразийской комиссией и Индией. Попросил… передать это сообщение бизнесу Индии. Это взаимовыгодная ситуация, когда идет работа в режиме зоны свободной торговли. Это огромные преимущества и для индийского бизнеса, и для евразийского", — сказал Бельянинов на пресс-конференции.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее им были подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идёт подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном.