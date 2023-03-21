МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Транснациональные компании требуют от государства все больше денег и грозят в случае отказа перебраться из Европы в США, что приводит брюссельских чиновников в отчаяние, пишет Politico. Глава РСПП заявил, что бизнес готов обсуждать варианты платежа в бюджет

Издание подчеркивает, что большой бизнес наживается на страхах Европы перед промышленным спадом.

"Требований становится все больше. Иногда мы неподдельно удивляемся: неужели это обоснованная обеспокоенность? А может, компании просто пользуются моментом и проверяют, насколько далеко они могут зайти?" — задается вопросом источник Politico в дипломатических кругах.

Авторы материала считают, что первая проблема в нынешней ситуации заключается, в том, что Белый дом в соответствии с законом "О снижении инфляции" предлагает обширный пакет государственных субсидий для переманивания крупных промышленников в США. В качестве примеров, в частности, приводятся автоконцерн Volkswagen и поставщик аккумуляторов Northvolt.

Вторая проблема, на взгляд издания, состоит в том, как Евросоюз реагирует на первую. Под страхом перед спадом в европейской промышленности Брюссель принимает контрмеры. Главная из них — предоставление государствам Евросоюза дополнительной свободы действий, чтобы они активнее вкладывали госсредтства в свои экономики.

При этом издание считает, что в случае провала брюссельского плана возникнут угрозы не только для эффективности промышленности Европы, но и для базовых рыночных принципов, которые легли в основу Евросоюза.

Подчеркивается, что опасность для европейцев заключается в том, что, если их усилия не увенчаются успехом, компании начнут уходить или банкротиться, и в этом случае окажется, что огромные деньги налогоплательщиков будут потрачены впустую. С другой стороны, констатируют авторы материала, ничего не делать Брюссель тоже не может.