МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Польше увеличились в феврале на 24% в годовом исчислении, а стоимость жилья, воды, электричества и газа — 23% процента, в связи с чем большинству поляков стало сложно оплачивать коммунальные счета, передает телеканал NTD. Раскрыто положение дел в экономике Польши после новостей о ее скором крахе

Телеканал сообщает, что в феврале уровень инфляции в Польше превысил 18% — это самый сильный скачок за более чем четверть века. При этом, как считают поляки, рост цен свидетельствует о более значительной инфляции, чем говорит статистика.

Так, один из жителей Варшавы заявил NTD, что сегодня килограмм помидоров стоит около 20 злотых, хотя недавно его цена не превышала 12 злотых.

"Хочется покупать себе какие-то хорошие вещи. Но когда оплачиваешь счета, покупаешь еду, одежду и косметику, то ничего не остаётся. Даже не на что иногда сходить в кино", — пожаловалась жительница польской столицы.



Другой житель Варшавы посетовал на рост цен на детские товары: "У меня двое детей. Мне нужно покупать молочные смеси, подгузники и прочее. И это очень дорого. Наверное, самая большая статья расходов".



Вместе с тем польские эксперты, как передает телеканал, уверены, что в целом инфляция в этом витке достигла пика и в скором времени цены на продукты начнут снижаться.