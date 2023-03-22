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2023
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МВФ достиг соглашения с Украиной по новой кредитной программе
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Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года, говорится в заявлении фонда. Как сообщил... ПРАЙМ, 22.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года, говорится в заявлении фонда.
Как сообщил фонд, МВФ и Украина на уровне персонала договорились о "четырехлетней программе поддержи с доступом к 15,6 миллиарда долларов".
В сообщении уточняется, что решение должен подтвердить совет фонда, он озвучит свою позицию в ближайшие недели.
В феврале премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает на получение первого транша от МВФ в первом-втором кварталах этого года.