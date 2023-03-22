МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года, говорится в заявлении фонда. Исполнительный совет МВФ одобрил программу кредитования Шри-Ланки

Как сообщил фонд, МВФ и Украина на уровне персонала договорились о "четырехлетней программе поддержи с доступом к 15,6 миллиарда долларов".

В сообщении уточняется, что решение должен подтвердить совет фонда, он озвучит свою позицию в ближайшие недели.

В феврале премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает на получение первого транша от МВФ в первом-втором кварталах этого года.