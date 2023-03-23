МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг отправляется с краткосрочным официальным визитом в Канаду, что знаменует собой его первую поездку в соседнюю страну на посту главы государства. Байден знает правду о подрывах на "Северном потоке", заявил Херш

В общей сложности визит Байдена в Канаду продлится два дня. Находясь в стране, президент США встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и первой леди, а также рядом других высокопоставленных правительственных служащих, включая глав МИД и минфина. В свой завершающий день визита, 24 марта, Байден выступит с обращением к парламенту.

Как проинформировали ранее в Белом доме, в ходе своей поездки американский лидер намерен подтвердить приверженность Вашингтона партнерству с Оттавой и поддержать развитие сотрудничества по укреплению совместной безопасности и реализации демократических целей. Его предстоящая встреча с Трюдо, в частности, будет касаться текущих усилий по оказанию помощи Украине, усилению санкционного давления на Россию, а также вопросов торговли, цепочек поставок, миграции, изменений климата и других.

"Это станет первой личной двусторонней встречей между лидерами двух стран в Канаде, начиная с 2009 года", — прокомментировал предстоящий саммит Байдена и Трюдо координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что поездка президента США в соседнюю страну ожидается "насыщенной на события", несмотря на ее непродолжительность.

В свою очередь, как анонсировал сам канадский премьер, он рассчитывает поговорить с Байденом, главным образом, о вопросах геополитического и экономического характера. "Мы, конечно же, будем беседовать о Китае, однако в центре наших дискуссий будут вопросы обеспечения рабочих мест и (экономического роста), полезные ископаемые и борьба с изменениями климата, а также продолжение выстраивания экономики по всему континенту", — заявил Трюдо.

По его словам, "ключевое послание", которое призван донести мировому сообществу визит Байдена в Канаду — это то, что две страны "могут и будут работать вместе" над разрешением общих проблем.