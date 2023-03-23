МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС согласовали подходы по расширению расчетов в национальных валютах, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

"Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют", — заявил он, выступая с отчетом в Госдуме.

По словам Медведева, в прошлом году доля таких расчетов в торговле товарами достигла 85 процентов.

Премьер также отметил, что участники Союза стремятся выстроить внутри объединения независимую финансовую систему, которая поспособствует дальнейшему росту торговли.