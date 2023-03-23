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2023
https://1prime.ru/world/20230323/840174722.html
Страны ЕАЭС согласовали подходы к расширению расчетов в нацвалютах
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Страны ЕАЭС согласовали подходы по расширению расчетов в национальных валютах, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. "Согласовали также подходы к расширению... ПРАЙМ, 23.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, еаэс, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС согласовали подходы по расширению расчетов в национальных валютах, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют", — заявил он, выступая с отчетом в Госдуме.
По словам Медведева, в прошлом году доля таких расчетов в торговле товарами достигла 85 процентов.
Премьер также отметил, что участники Союза стремятся выстроить внутри объединения независимую финансовую систему, которая поспособствует дальнейшему росту торговли.