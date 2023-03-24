МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия обсуждает с тайскими производителями поставки автозапчастей, которые могут заменить продукцию компаний, прекративших работу с РФ, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. В России автозапчасти за год подорожали на 20 процентов

Он подчеркнул, что крупные иностранные компании – в основном японские, – производящие автозапчасти в Таиланде, официально поставки в Россию прекратили.

"И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или "совместимыми" с оригинальным оборудованием", — сказал Барченко.

Он отметил, что в рамках онлайн-переговоров, организованных профильным департаментом министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок, но саму компанию председатель совета не назвал.

В декабре посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что Бангкок готов экспортировать в РФ автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок.

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