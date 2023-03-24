МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сейчас на мировом энергетическом рынке сформировалось два блока из-за того, что некоторые государства отказались поддерживать санкции и решили свободно торговать с Россией, пишет Forbes. Экс-министр раскрыл Европе пугающую правду о "больных" банках

После начала спецоперации на Украине, США, Великобритания, Евросоюз и их союзники развернули самую всеобъемлющую и жесткую экономическую атаку на суверенную страну в новейшей истории. Государства Запада конфисковали половину валютных резервов Центробанка России, находящихся в офшорах, и заблокировали доступ ключевых российских банков к SWIFT. С февраля 2022 года физических и юридических лиц из России ввели ограничения с упором на основные экспортные отрасли страны, в частности нефть и газ.

Однако полномасштабная война, начатая против России, и призванная стереть в порошок российскую экономику и обвалить рубль, не увенчалась успехом. После начала спецоперации нацвалюта резко подешевела, однако уже к июню укрепилась на своих самых сильных позициях за последние семь лет — это сделало рубль самой эффективной валютой в мире.

В январе агентство Reuters сообщило, что в 2022 году в России зафиксировали рекордный профицит текущего счета — он составил 227 миллиардов долларов, что на 86 процентов больше, чем в 2021 году. В 2023 году производительность российской экономики вырастет на 0,3 процента (и на 2,1 процента в следующем году), вопреки более ранним цифрам МВФ. Он уже повысил свой прогноз по сравнению с октябрьскими данными, согласно которым экономика России должна была сократиться на 2,3 процента. Россия, по мнению экспертов, в этом году покажет более высокие результаты, чем Германия или Великобритания. Американский инвестор раскрыл, кто "испортил" экономику США

Этому способствовал активный экспорт нефти и газа по высоким ценам — и все это несмотря на бесчисленные попытки западных стран Москву. Она смогла компенсировать тот доход, которого она лишилась, перестав экспортировать нефть и газ в Европу, во многом благодаря развороту в сторону Китая, Индии и других стран, которые не поддержали ограничения. В результате Нью-Дели и Пекин быстро стали крупнейшими покупателями российских энергоносителей, продаваемых по более низким ценам.

В итоге на мировом энергетическом рынке сформировалось два блока: те, кто поддерживает западные санкции против России, и те, кто их не поддерживает. Причем во вторую группу попало большинство из тех стран, которые не входят в узкий западный альянс, включающий США, Евросоюз, Великобританию и их ближайших союзников, таких как Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка, члены блока БРИКС и многие другие развивающиеся страны анализируют свои национальные интересы и делают собственный выбор в области энергетики.

Конфликт вокруг Украины стал переломным моментом в истории, и наш мир больше никогда не будет прежним, пишет Forbes. Будущий глобальный финансовый и энергетический порядок — если не фрагментированный, то как минимум поделенный на два блока — будет гораздо менее эффективным из-за более дорогого топлива и более выраженного неравенства в вопросе доступа к ресурсам.