МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Германию в проблемах Украины: Берлин должен более активно поддерживать власти в Киеве. Об этом польский политик заявил в беседе с Politico. Медведев рассказал, каким будет 2023 год для России

Премьер отметил, что немецкие политики оказались не так щедры по отношению к Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому, как хочет представить Берлин.

"Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине", — рассуждает польский политик.

По его мнению, именно экономическая мощь ФРГ в совокупности с большой численностью населения страны должна заставить Берлин усилить вливания в конфликт. "Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — рассуждает польский политик.

Он также выразил мнение, что именно Германия виновна в глубине энергетического кризиса, который поразил всю Европу. По мнению Моравецкого, если бы Берлин и Москва не углубили сотрудничество в вопросах поставок энергоресурсов, сейчас, после коллективного отказа ЕС от газа, нефти и угля из России, европейцы чувствовали бы себя лучше.

"Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — высказал в адрес Берлина обвинения польский политик.