МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Озвученная в администрации американского президента Джо Байдена о виновных в диверсии на "Северных потоках" претендует на звание самой смешной лжи года, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Это все: Евросоюзу пообещали скорый распад

Напомним, что Белый дом обвинил в подрыве российских газопроводов в Балтийском море самого президента России Владимира Путина. Позднее была озвучена версия об "украинском следе".

Карлсон отметил, что американские политики сумели понять полную несостоятельность этого утверждения и выдвинули еще более смехотворную версию об участии независимой украинской группировки.

По мнению журналиста, поверить в это совершенно невозможно.

"Это не утонченные уловки, не тайно спланированная Дуайтом Эйзенхауэром высадка в Нормандии. Это как если бы ваш пятилетний ребенок ввалился в комнату с глазурью на лице и уверял, что не притрагивался к торту. Должно ли это вас разозлить?", — рассуждает он.

Журналист задается вопросом: зачем Путину такая диверсия, в которой его обвинили?

"Ну, — сказали нам, — потому что он злодей". Путин такой злодей, что убил экономику собственной страны только ради темного наслаждения своим деянием. В следующий раз Путин введет войска в Москву", — говорит Карлсон.