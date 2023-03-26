Американский ведущий раскрыл ложь Байдена о "Северных потоках"
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью слова Байдена о России о подрыве "Северных потоков"
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Озвученная в администрации американского президента Джо Байдена о виновных в диверсии на "Северных потоках" претендует на звание самой смешной лжи года, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Напомним, что Белый дом обвинил в подрыве российских газопроводов в Балтийском море самого президента России Владимира Путина. Позднее была озвучена версия об "украинском следе".
Карлсон отметил, что американские политики сумели понять полную несостоятельность этого утверждения и выдвинули еще более смехотворную версию об участии независимой украинской группировки.
По мнению журналиста, поверить в это совершенно невозможно.
"Это не утонченные уловки, не тайно спланированная Дуайтом Эйзенхауэром высадка в Нормандии. Это как если бы ваш пятилетний ребенок ввалился в комнату с глазурью на лице и уверял, что не притрагивался к торту. Должно ли это вас разозлить?", — рассуждает он.
Журналист задается вопросом: зачем Путину такая диверсия, в которой его обвинили?
"Ну, — сказали нам, — потому что он злодей". Путин такой злодей, что убил экономику собственной страны только ради темного наслаждения своим деянием. В следующий раз Путин введет войска в Москву", — говорит Карлсон.
https://1prime.ru/world/20230326/840199626.html
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