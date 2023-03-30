МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. С начала конфликта на Украине Евросоюз утвердил уже десять пакетов санкций против России, однако ограничительные меры, словно по какому-то волшебному совпадению, не затронули важные для Европы отрасли, пишет обозреватель Reuters Габриэла Бачинская. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

Журналист напомнила, что в отношении Москвы были применены самые жесткие ограничения, когда-либо вводимые в отношении иностранных государств. Однако между 27 странами ЕС и Россией по-прежнему осуществляется значительный объем торговли, отметила Бачинская, что указывает на нежелание Брюсселя принять на себя более серьезный экономический удар и о его опасениях, что ограничения пагубно отразятся на глобальных цепочках поставок.

Согласно информации ЕК, в 2021 году Россия была пятым по величине торговым партнером ЕС с товарообменом на сумму 258 миллиардов евро. В качестве основных статей импорта Евросоюза были перечислены топливо, древесина, железо и сталь, а также удобрения. В статье отмечается, что после начала спецоперации в 2022 году объем европейского импорта из России упал в два раза и составил около десяти миллиардов евро на декабрь прошлого года.

Также в прошлом году страны Евросоюза ввели санкции на импорт российского угля и морскую транспортировку нефти. На газ ограничения не распространяются, но после начала СВО Москва сократила трубопроводные поставки в Европу, вследствие чего в 2022 году Евросоюз получил примерно на 40 процентов меньше российского газа, чем в предыдущие годы. Согласно анализу ЕС, поставки российского СПГ в Европу после начала конфликта на Украине увеличились до 22 миллиардов кубометров в 2022 году по сравнению с 16 миллиардами в 2021 году.

Обозреватель также отметила, что санкции обошли стороной российскую атомную промышленность. Болгария и особенно Венгрия выступили против рестрикций — ведь для последний очень важен совместный проект с "Росатом", а именно строительство новых блоков на АЭС "Пакш-2".

По данным Евростата, в 2022 году импорт ЕС продукции российской атомной промышленности составил почти 750 миллионов евро. Европейское сообщество по атомной энергии "Евратом" сообщило, что Россия обеспечила пятую часть урана, использованного европейскими энергетическими компаниями в 2021 году, а также четверть услуг по его конверсии и треть по обогащению.

Среди сырьевых материалов, которые не попали под санкции, — никель, который используется в основном для производства нержавеющей стали. В Евростате отметили, что в 2021 году ЕС импортировал его на сумму 2,1 миллиардов евро, тогда как в прошлом году этот показатель составил 3,2 миллиарда евро.