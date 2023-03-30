МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Президентство Джо Байдена подрывает экономику и оборону США, пишет обозреватель The Federalist Шон Флитвуд.

Бездарная политика главы США привела к тому, что теперь так называемые "враги Америки" — Россия и Китай — смело разрушают годами сложившийся мировой порядок под руководством США, с целью создать свой собственный "многополярный мир". Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

По мнению журналиста, президентство Байдена стало "началом конца": это эра американской слабости.

"Его администрация просто выкинула в мусорное ведро прочную репутацию Соединенных Штатов как буфера против глобальных амбиций Китая. И вместо того, чтобы укреплять экономическую безопасность и боеготовность Америки, Байден и его администрация начали делать совершенно противоположное. Что же касается денежно-кредитной политики Байдена, то она привела к триллионным тратам казенных долларов и невиданной инфляции, из-за которой обычные американцы не могут себе позволить такие предметы первой необходимости как бензин и продукты. И вместо того, чтобы попытаться ограничить федеральные расходы или нарастить внутреннюю добычу энергии, администрация Байдена тратит время на рекламу дорогих электромобилей с китайскими аккумуляторами", — заявил Флитвуд.

Автор статьи также напомнил, что политика открытых границ, которую поддерживает Байден, еще больше усугубляет проблемы национальной безопасности. За последние годы на границе с Мексикой сотрудники пограничных служб столкнулись с беспрецедентным уровнем нелегальной иммиграции.

Обозреватель заявил, что "если бы у США был психически здоровый президент, для которого важнее всего был бы успех собственной державы, то Китай был бы менее решителен в своих глобальных амбициях. Однако при президенте-пустышке Байдене Си Цзиньпин почуял возможности".

По мнению Флитвуда, Байден методично подрывает экономическую и военную готовность Америки изнутри, и поэтому Пекин будет и дальше расширять свое влияние по всему миру, практически не встречая сопротивления.

"Будь то посредничество между соперничающими державами или укрепление связей с ключевыми странами, Пекин не сбавляет оборотов в своем стремлении установить мировой порядок, свободный от американской гегемонии", — подытожил обозреватель.

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