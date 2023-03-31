МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований, сообщает британский The Economist. Украина вернет налог на топливо на уровень 20 процентов

В середине марта МВФ объявил о выделении Киеву $15,6 миллиардов в течение следующих четырех лет в рамках чрезвычайной программы, что станет седьмым по величине займом за всю 79-летнюю историю фонда, пишет издание.

При этом указывается: "Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%. Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы".

Также The Economist отмечает, что в связи с большим количеством набранных кредитов Украина обязана платить надбавки, призванные "отбить у стран желание запрашивать у фонда больше, чем им требуется". Авторы материалы подсчитали, что к моменту, когда Украина получит весь пакет, надбавки могут повыситься еще на три процентных пункта к ее счетам по процентам. Соответственно, украинское правительство может получить ставку в 7,5-8%.

Более того, все кредиты МВФ, говорится в статье, сопровождаются рекомендациями по реформам и экономическими предписаниями.

"Но самые существенные реформы МВФ обычно связаны с ограничением расходов, — что просто невозможно, пока Украина находится в конфликте. Пока что фонд заявил, что планирует рекомендовать фискальные реформы, но детали остались туманными. Учитывая, что он известен своей "твердой рукой", любые ошибки на Украине могут оказаться катастрофическими", — предупреждает издание.