МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Решение о выделении Украине 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ) может привести к пагубным последствиям для Киева из-за множества кредитных надбавок к процентам, пишет The Economist. СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

В материале отмечается, что Украине нужно будет выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5 процента, как стране, имеющей средний уровень дохода. Однако из-за того, что киевские власти набрали множество кредитов, страна будет вынуждена выплачивать еще и надбавки. По предварительным подсчетам издания, ставка для Украины составит 7,5-8 процента.

Издание добавило, что все кредиты, которые берутся у МВФ, как правило, обходятся гораздо дороже, чем у других спонсоров.

За время конфликта на Украине внешний госдолг страны подскочил на 2,3 миллиарда долларов — до рекордных 132 миллиардов долларов. При этом группа кредиторов, среди которых — страны G7 и международные организации, уже предоставили Киеву "отсрочку" по выплатам внешнего долга до 2027 года. Однако вопрос о том, как потом расплачиваться с кредиторами, все еще стоит на повестке.