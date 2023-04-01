МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Украина продолжает закупать российские энергоносители, несмотря на вооруженный конфликт. Авторы журнала The Economist нашли объяснение этому "парадоксу": без нефти и газа из России власти Киева будет не в состоянии обеспечивать себя. наиболее вероятный сценарий развития событий без российских ресурсов для Украины — это потеря поддержки со стороны стран Европы. Названо условие для увеличения спроса на российский газ в Китае

Старые украинские трубопроводы и контракты действуют вплоть до сегодняшнего дня. Как отметил в беседе с изданием один анонимный украинский консультант по энергетический политике, "это парадоксально и нелепо".

До конфликта Россия поставляла в Европу около 40-45% импортируемого регионом газа и порядка 25 процентов от потребности в нефти.

Напомним, что в декабре 2022 года вступил в силу запрет ЕС на импорт танкерной нефти из России за рядом исключений, оставив возможность покупать трубопроводное сырье. "Черное золото" из России продолжало поступать на НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. И хотя санкции не разрешают этим трем странам продавать произведенные из этого сырья продукты за границу, они по иронии судьбы могут продавать полученное топливо Киеву.

"Украинские нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в основном в Донбассе, где идут боевые действия, очень сильно пострадали", — отмечается в статье.

Что касается газа, то экспорт из России никто не блокировал, с поставками в Европу этого энергоресурса тоже все стало сокращаться. Сначала санкции, потом подрыв "Северных потоков" и перекрытие Киевом точки входа в свой газопровод из-за потери контроля надо территориями.

Украина большую часть нефтепродуктов импортирует, особенно дизельное топливо для военных машин и для генераторов. "Киев закупает дизтопливо у разных трейдеров, и его происхождение часто неизвестно. И консультант по вопросам энергетики с усмешкой подтверждает, что небольшая часть солярки, которой заправляют украинские танки, наверняка из России", — резюмирует издание.