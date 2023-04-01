МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Смещение деловой активности из стран Запада на Восток привело к буму строительства нефтяных танкеров. Мир переходит в новую энергетическую реальность, констатирует агентство Bloomberg. СМИ: Украина не сможет обойтись без российских энергоресурсов

Издание со ссылкой на анонимные источники в крупных судовых брокерах пишет о том, что крупный игрок на рынке перевозок сырьевых товаров Braemar в текущем 2023 году получил заказы на 38 танкеров среднего класса. Это стало одним из самых загруженных кварталов за десять лет, отмечается в статье.

В свою очередь в компании Simpson Spence & Young сообщила о том, что ей в этот период удалось вывести на рынок 28 судов: им присвоены международные серийные номера. Отмечается, что за весь прошлый год компания выпустила столько же танкеров.

Спрос на танкеры растет, делает вывод автор статьи.

Главный структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов, который будет подстегивать потребность мировой экономики в перевозке нефтепродуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, это географическое смещение. Это связано с тем, что первоначально перерабатывающие заводы строились, основываясь на рынок сбыта: он в основном концентрировался на Западе. Сейчас ситуация меняется и основные покупатели оказались на Востоке.

Компания Kpler Inc. сообщила, что сейчас морским путем перевозят свыше 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами в 2021 году.И ситуация будет развиваться дальше.